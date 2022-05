Gesualdo, 16enne tenta il suicidio sprandosi con una pistola: gravissimo al “Moscati”. E’ successo nel pomeriggio, verso le 17.30. Il ragazzo era solo in sala. Per motivi sconosciuti, ha preso una pistola, legalmente posseduta dai genitori, è uscito dalla sua abitazione ed è andato in un terreno adiacente. Qui si è sparato.

E’ stato subito trasportato all’ospedale “Moscati” di Avellino dove, come detto, vesra in gravissime condizioni. Sul luogo dell’accaduto, sono intervenuti i carabinieri dela Compagnia di Mirabella Eclano che hanno avviato le indagini.