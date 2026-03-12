Gestione dei rifiuti: Venticano esce da Irpiniambiente S.p.a.

L’Amministrazione comunale di Venticano annuncia l’affidamento del servizio integrato di igiene urbana alla società Ecoservice, che dal 1° aprile 2026 subentrerà ad Irpinia Ambiente nella gestione di tutti i servizi di nettezza urbana sul territorio comunale.

Il percorso che ha portato a questa decisione ha avuto inizio nel luglio 2025, quando la Giunta municipale ha avviato le procedure per l’individuazione di un nuovo operatore economico per la gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e ridurre progressivamente il carico fiscale sui cittadini.

Nel mentre ad ottobre 2025, l’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Avellino ha individuato Irpinia Ambiente quale società in house per la gestione del servizio a livello provinciale, sollecitando i Comuni a procedere all’acquisizione delle relative quote societarie. Tale iniziativa, esterna all’istruttoria avviata dall’Amministrazione di Venticano, non ha modificato il percorso già intrapreso. Il Consiglio Comunale, con delibera del gennaio 2026, ha deliberato di non procedere all’acquisto delle quote, anche alla luce dei pareri contrari espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall’Organo di Revisione, con il coordinamento del Segretario Comunale a garanzia della legalità amministrativa.

Conclusa la procedura di selezione, il servizio è stato affidato all’impresa Ecoservice, che garantirà sul territorio comunale:

• Raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati e indifferenziati

• Smaltimento dei rifiuti

• Pulizia e manutenzione del verde pubblico comunale

• Pulizia periodica delle caditoie stradali

• Spazzamento meccanizzato delle strade comunali

«Abbiamo lavorato con serietà e senso di responsabilità – dichiara il Sindaco di Venticano Artuto Caprio – per garantire ai cittadini di Venticano un servizio più efficiente, moderno e sostenibile. Il percorso è stato lungo e non semplice. Ogni scelta è stata guidata da un solo criterio: l’interesse dei nostri concittadini. Ringraziamo gli uffici comunali per il lavoro svolto come sempre puntuale e competente. Un ringraziamento non meno doveroso va agli operatori di Irpinia Ambiente che per anni hanno operato sul territorio comunale. Contiamo di migliorare concretamente la qualità della vita dei nostri concittadini e di avviare un percorso virtuoso di progressiva riduzione della tassa sui rifiuti».