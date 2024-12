In Germania roadshow del GAL Partenio per presentare i Villaggi della Tradizione

Un importante roadshow in Germania per presentare i “Viaggi fuori rotta nei Villaggi della Tradizione”. Il Gal Partenio farà tappa a Francoforte, Colonia e Monaco di Baviera per presentare il progetto transnazionale “Villages of tradition” che propone itinerari inediti e meraviglie nascoste, fuori dalle mete tradizionali affollate dal turismo di massa. Tra questi, l’Irpinia e in particolare il territorio del Gal Partenio, soggetto capofila del progetto. Insieme al Gal Partenio ci saranno altri Gruppi di Azione Locale della Campania (Gal Partenio – soggetto capofila, Gal Casacastra, Gal Cilento, Gal Colline Salernitane, Gal Terra Protetta) e francesi della Regione Grand Est (Gal Othe Armance), in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura in Germania e con il patrocinio di Enti Spa, daranno vita al roadshow “Villages of Tradition: viaggi fuori rotta alla scoperta della qualità della vita”.

Villages of Tradition è un network di piccoli villaggi che conservano e valorizzano le proprie tradizioni, intese come patrimonio culturale, paesaggistico e sociale tramandato nel tempo. I villaggi rappresentano un modello di “comunità sostenibile di prossimità”, dove le relazioni umane, la cura dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse locali sono al centro della vita quotidiana. Hanno inoltre l’obiettivo di creare un’esperienza turistica autentica e di qualità, focalizzata sui beni culturali materiali e immateriali, paesaggi e bellezze naturali, enogastronomia, attività esperienziali e ospitalità.

Il workshop comincerà domani, 3 dicembre, presso il Palais Livingston di Francoforte sul Meno. A presentare il progetto saranno Antonella Rossi, responsabile ENIT Germania, Luca Beatrice, presidente del Gal Partenio e Maurizio Reveruzzi, coordinatore del Gal Partenio, moderati da Peter Peter, autore e gastrosofista. Il workshop continuerà il 4 dicembre presso l’Istituto Italiano di Cultura di Colonia, dove Luca Beatrice e Maurizio Reveruzzi saranno accompagnati nella presentazione del progetto da Jolanda Lamberti, direttrice IIC Colonia, e moderati da Stefania Lettini, esperta di cucina italiana. Infine il 5 dicembre tappa presso l’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera, dove a presentare il progetto Villages of Tradition saranno Giulia Sagliardi, direttore IIC Monaco, Luca Beatrice e Maurizio Reveruzzi, moderati da Peter Peter.

Ogni tappa si concluderà con una degustazione enogastronomica dei prodotti tipici provenienti dai territori rappresentati, per conoscere e degustare alcuni dei sapori più autentici dei villaggi, oltre alla distribuzione di gadget sostenibili legati alle aree tematiche e materiale in doppia lingua (italiano-tedesco) contenenti informazioni sui GAL, i Villaggi della Campania, proposte di itinerari turistici e suggerimenti per vivere esperienze uniche.