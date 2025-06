“Generazioni a confronto” al Campo Sportivo di Grottaminarda: partita tra studenti e insegnanti

Domenica 8 giugno, alle ore 10:30, al campo sportivo “Massimo Romano” di Grottaminarda, la I Edizione di “Generazioni a Confronto”, in campo: Students VS Teachers. Gli alunni delle classi terze della secondaria di primo grado dell’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino” sfideranno in una partita di calcio il personale scolastico dell’istituto. Una giornata di sport e divertimento con il patrocinio del Comune, che unirà insegnanti e alunni all’insegna del sano agonismo.

L’Assessore allo Sport, Michele Spinapolice, ringrazia la Asd Over 40 che ha collaborato all’organizzazione dell’iniziativa e invita tutti a partecipare e a tifare.