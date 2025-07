Gelsomina Melchionne, la biologa nutrizionista che unisce scienza, empatia e personalizzazione: apre lo studio a Manocalzati

Una formazione solida, un approccio umano e una visione della nutrizione come alleata del benessere: è questa l’identità professionale di Gelsomina Melchionne, biologa nutrizionista che ha recentemente avviato la sua attività a Manocalzati, in Piazza San Marco 34, dove riceve su appuntamento chi desidera migliorare il proprio stile di vita attraverso un’alimentazione consapevole e personalizzata.

Laureata alla triennale in Farmacia – Tecniche Erboristiche e successivamente alla magistrale in Biologia – curriculum Risorse Alimentari e Nutrizione, Gelsomina ha costruito il suo percorso professionale affiancando lo studio teorico a un’intensa attività pratica e formativa. Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento su temi centrali della nutrizione moderna, tra cui nutrizione sportiva, alimentazione e obesità infantile, nutrizione clinica, alimentazione chetogenica e scuola di nutrizione umana della SNS – Scuola di Nutrizione Salernitana.

Un’esperienza particolarmente formativa è stata il periodo di volontariato presso il reparto di Diabetologia e Nutrizione Clinica dell’ospedale Moscati di Avellino, dove ha avuto l’opportunità di confrontarsi con casi reali e di sviluppare un approccio empatico e professionale nei confronti del paziente, elemento centrale del suo lavoro quotidiano.

Il metodo di Gelsomina si basa su un principio chiave: ogni persona è unica e merita un percorso nutrizionale costruito su misura. Per questo motivo, ogni piano alimentare viene personalizzato in base a gusti, orari, abitudini e condizioni di salute. La dieta mediterranea, per le sue caratteristiche salutari ed equilibrate, rappresenta la base del suo lavoro, ma non mancano protocolli specifici per esigenze particolari come la dieta chetogenica, il digiuno intermittente o i piani alimentari dedicati a patologie gastrointestinali e metaboliche.

La prima visita prevede un colloquio approfondito, l’anamnesi fisiologica e patologica, una valutazione delle abitudini alimentari e l’analisi della composizione corporea attraverso misure antropometriche, tra cui peso, altezza, BMI e circonferenze corporee. Insieme al paziente vengono poi concordati gli obiettivi e il percorso nutrizionale più adatto.

A distanza di 3-4 settimane viene effettuata una visita di controllo, fondamentale per valutare i progressi, ascoltare le sensazioni del paziente e, se necessario, apportare eventuali modifiche.

«La chiave di un percorso nutrizionale efficace è l’ascolto. Solo conoscendo davvero la persona che ho davanti posso creare un piano alimentare che funzioni non solo dal punto di vista scientifico, ma anche nella vita reale» afferma Gelsomina.

Chi desidera intraprendere un percorso nutrizionale può contattare la dottoressa Gelsomina Melchionne al numero 377 0280238 o via email all’indirizzo biologanutrizionista.melchionne@gmail.com. Lo studio si trova a Manocalzati, in Piazza San Marco 34.

Perché il cambiamento parte sempre da una scelta consapevole.