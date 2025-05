Gelo con l’ex sindaco Festa, Nargi frena: solo gossip, problema politico non personale

Laura Nargi bolla come “gossippara” la notizia del suo “gelo” con l’ex sindaco Gianluca Festa e pure ammettendo di essersi sentita offesa nel suo ruolo da alcune dichiarazioni, si dice convinta di poter fare ancora cose importanti per la città e che per il bene di Avellino deve superare anche le offese. Un sindaco in versione “pompiere” che cerca evidentemente di uscire dalle polemiche che hanno scandito le ultime settimane e lo fa ribadendo che la sua unica strada è il dialogo. Nargi ha risposto alle domande sullo stato della crisi in maggioranza e sui rapporti con il gruppo politico che fa capo all’ex primo cittadino. Il sindaco ha chiarito questi aspetti politici in occasione della presentazione del nuovo Centro Famiglia “Mani e Cuori”, dell’Azienda consortile A4 proprio delle Politiche sociali. Nargi ha lodato il lavoro dell’assessore al ramo, la festiana Jessica Tomasetta, al pari di quello che sta svolgendo il direttore dell’Azienda, Rodolfo De Rosa. E sulla questione politica ha voluto ribadire che non c’è alcun gelo con Festa: «Sono certa che si può fare qualcosa di buono per la città. Si racconta di un gelo tra me e l’ex sindaco Festa, è notizia “gossipara” a mio avviso. Secondo quanto riportano alcuni giornali, c’è una foto che ci immortala mentre non ci salutiamo. Forse sfugge ai più che già c’era stato un saluto in precedenza (in occasione dei funerali giovedì pomeriggio di Franco D’Ercole). Non c’è una questione personale, il problema è politico e continua ad esserlo. Sono sicura che con il dialogo si risolverà, c’è stato prima, poi è avvenuto un corto circuito, con offese rivolte alla mia persona, e in più riprese a dir il vero. Ma io dimentico – sottolinea – un buon amministratore deve superare quanto accaduto con il dialogo e per il bene della città». Ha anche garantito che il prossimo vertice dell’Acs sarà scelto a breve e che per il Consorzio dei Servizi Sociali sarà scelto un nome a lei vicino: “Prima avevamo attuato una procedura legata alla celerità, in ogni caso ci sarebbe dovuto stare comunque una selezione, ed ora abbiamo avviato l’iter giusto da compiere, ma comunque sarà l’unico membro dell’Assemblea, quindi il Sindaco di Avellino, che deciderà chi nominare dopo aver ricevuto il curriculum da parte di tutti”.