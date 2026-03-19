GdiF, operazione “Wolf’s Soccerball”: sequestrate confezioni pasquali, palloni e sciarpe con il logo contraffatto dell’U.S. Avellino

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale, nel corso di un servizio predisposto per il contrasto alla contraffazione, hanno sottoposto a sequestro diverse confezioni di uova di cioccolato a cui era abbinato un pallone da calcio riportante il logo ufficiale della locale squadra di calcio, regolarmente depositato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dall’associazione che ne detiene la proprietà, palesemente alterato/contraffatto. L’attività di servizio immediatamente sviluppata, ha permesso di rilevare numerosi esercizi commerciali della provincia irpina che ponevano in vendita le confezioni pasquali. L’immediato intervento dei militari del Gruppo Avellino e della Compagnia Ariano Irpino ha permesso di ricostruire l’intera filiera che vede coinvolte sia aziende locali che del casertano e del padovano, consentendo di sequestrare oltre 900 palloni e sciarpe con marchio illegale, nonché individuare i canali di importazione del prodotto illecito, proveniente dalla Cina. All’esito delle attività di servizio – che ha visto coinvolti anche finanzieri del Comando Provinciale di Caserta e Padova – sono stati segnalati alle Procure della Repubblica competenti i legali rappresentanti di cinque imprese, tra cui importatore, distributore e singoli esercenti. La produzione e la commercializzazione di prodotti contraffatti, oltre a costituire illecito penale, hanno significative conseguenze sulle corrette dinamiche di mercato, in danno della concorrenza e del gettito fiscale, alimentando un circuito di illegalità che si traduce in una diminuzione della crescita del Paese. Contrastare il fenomeno contribuisce a creare le condizioni per rafforzare la competitività delle aziende che, invece, operano nella piena legalità e che il Corpo si pone l’obiettivo di tutelare.



