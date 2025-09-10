Gdif Benevento: controllo del territorio e contrasto al traffico di stupefacenti. Sequestrati hashish e marijuana

Nel corso dei servizi d’istituto finalizzati alla repressione dei traffici illeciti, i finanzieri del Comando Provinciale di Benevento hanno intensificato i controlli sul territorio del capoluogo e della provincia di Benevento nel fine settimana.

Nello specifico, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento, del Gruppo di Benevento e delle dipendenti Tenenze di Solopaca e Montesarchio, attraverso pattuglie coordinate presenti sulle strade del capoluogo sannita ed in provincia, anche con equipaggi in borghese, hanno sottoposto a controllo numerosi soggetti, sei dei quali trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari del Gruppo di Benevento, nella tarda notte di venerdì, hanno sottoposto a sequestro a Benevento, in Corso Garibaldi, 1 grammo di hashish rinvenuto al seguito di un cittadino italiano. Nella stessa nottata, in via Gioberti, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento hanno sorpreso un trentenne, anche lui in possesso di un grammo di hashish. Inoltre, a Telese i militari della Tenenza di Solopaca hanno sottoposto a sequestro 2 grammi di marijuana nei confronti di un cittadino italiano. Nella serata di domenica, a Benevento, in via De Sanctis, i finanzieri del Gruppo hanno sequestrato a un soggetto di nazionalità straniera, e già conosciuto per precedenti episodi di spaccio, 5 grammi di hashish e 2,5 grammi di marijuana che custodiva all’interno di uno zaino. Infine, nella stessa serata, i militari del Gruppo hanno sottoposto a controllo due soggetti in via Napoli. All’esito dell’ispezione è stato sottoposto a sequestro 1 grammo di hashish nei confronti di un soggetto e 2 grammi di hashish nei confronti di un altro.

I detentori della sostanza stupefacente sono stati segnalati alla Prefettura di Benevento.

Le operazioni effettuate testimoniano l’attenzione della Guardia di Finanza nel contrasto ai traffici illeciti, a tutela della legalità e della sicurezza della collettività.