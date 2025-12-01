GdiF Avellino, sequestrati stupefacenti e denaro contante: arrestato venticinquenne

Nell’ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio coordinate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, è stata eseguito un mirato intervento a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, presso il casello autostradale di Grottaminarda, conclusosi con l’arresto di un venticinquenne, originario della provincia di Avellino.

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Ariano Irpino, congiuntamente all’unità cinofila antidroga del Gruppo Pronto Impiego Napoli, dopo aver proceduto al controllo di un’autovettura, a bordo della quale si trovavano due giovani, rinvenivano e sottoponevano a sequestro nei confronti del passeggero diversi stupefacenti, tra cui 14 g di Cocaina, 102 g di Hashish, 7 g di Marijuana – nonché di circa 2.000 euro frutto dell’attività delittuosa.

Il venticinquenne, tratto conseguentemente in arresto, veniva posto – su disposizione dell’Autorità Giudiziaria – agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il conducente dell’autovettura, invece, trovato in possesso di 2g di marijuana e hashish, veniva segnalato alla locale Prefettura, ai sensi dell’art 75 del D.P.R 309/90. Resta alta l’attenzione del Corpo per la tutela della cittadinanza con una costante azione di contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti e più in generale alle forme di fenomeni illeciti più insidiose e pericolose.