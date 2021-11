Cronaca GDF Salerno: controlli a tappeto nel weekend di Halloween per individuare la merce irregolare in vendita. Sequestrati circa 50.000 articoli non sicuri 3 Novembre 2021

Guardia di Finanza Salerno: controlli a tappeto nel weekend di Halloween per individuare la merce irregolare in vendita. Sequestrati oltre 50.000 articoli non sicuri.

Nel corso di mirati controlli sulla conformità della merce posta in vendita, lo scorso weekend, la Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato circa 50.000 articoli non a norma.

Con l’approssimarsi dei festeggiamenti di Halloween, in particolare, le Fiamme Gialle del Gruppo di Eboli hanno dato forte impulso all’attività informativa, individuando, anche grazie al monitoraggio dei social network, alcuni canali di commercializzazione irregolari.



Gli interventi ispettivi sono stati messi a segno in una decina di negozi del Cilento e del Vallo di Diano che, in occasione della ricorrenza, avevano allestito i propri locali con una grande varietà di prodotti in tema, come

maschere, parrucche, vestiti e gadget di diverso genere.

Dai riscontri eseguiti è tuttavia emersa la sistematica assenza dei requisiti minimi di sicurezza, nella maggior parte dei casi connessa alla mancata esposizione di qualsiasi indicazione in lingua italiana e della stessa etichetta.

Al termine delle attività di rilievo, i militari hanno così sottoposto a sequestro quasi 50 mila pezzi (con un valore stimato in circa 50.000 euro), che rappresentavano un potenziale pericolo per la salute dei consumatori, specie nel caso di bambini ed adolescenti.

I titolari degli esercizi sono stati invece segnalati alla Camera di Commercio per le specifiche violazioni e l’irrogazione delle conseguenti sanzioni di carattere amministrativo.