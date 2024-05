Gdf Benevento: Generale di Corpo D’Armata Vito Gianpaolo Augelli in visita al Comando Provinciale

Il giorno 22 maggio 2024, il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo D’Armata Vito Gianpaolo Augelli, si è recato in visita al Comando Provinciale di Benevento. Il Generale di grado vertice, accompagnato dal Comandante Regionale Campania, Generale di Divisione Giancarlo Trotta e dal Comandante Provinciale Col. Eugenio Bua, che lo hanno accolto al suo arrivo, ha preliminarmente incontrato le massime Autorità della Provincia: il Prefetto – Dott. Carlo Torlontano, il Presidente del Tribunale – Dott.ssa Marilisa Rinaldi e il Procuratore della Repubblica di Benevento – Dott. Aldo Policastro.

Presso la caserma “Finanziere Ernesto Romano – M.B.V.M. alla memoria”, sede del Comando Provinciale, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e Gruppo di Benevento, l’Alto Ufficiale, a cui sono stati tributati gli onori di rito, ha incontrato una rappresentanza del personale in servizio al quale ha rivolto parole di elogio per l’attività giornalmente svolta, nonché i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Nel corso della visita, alla presenza di tutti gli Ufficiali, dei Comandanti dei Reparti e dei responsabili delle articolazioni interne, il Colonnello Eugenio Bua ha presentato il briefing istituzionale, relazionando sul contesto socio-economico della provincia, sui risultati operativi conseguiti e sulle più significative attività in corso, nonché sulle tematiche attinenti il personale e la situazione logistico-infrastrutturale della Guardia di Finanza nel territorio provinciale.

Il Generale Augelli al termine dell’incontro ha espresso il convinto apprezzamento per i risultati di servizio conseguiti dai Reparti operativi dipendenti dal Comando Provinciale di Benevento, frutto dell’impegno profuso da tutti i militari a difesa della legalità economico – finanziaria del territorio Sannita.

Il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, infine, ha visitato il cantiere sito in via Meomartini – Ex Caserma Pepicelli – ove sono in corso i lavori di ristrutturazione dell’immobile destinato a nuova sede del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Benevento.