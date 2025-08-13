GdF Benevento: controllo del territorio e contrasto al traffico di stupefacenti

Nel corso dei servizi d’istituto finalizzati alla repressione dei traffici illeciti, finanzieri del Comando Provinciale di Benevento, con l’ausilio di unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, hanno intensificato i controlli sul territorio del capoluogo e della provincia di Benevento, in concomitanza con il periodo estivo.

Nello specifico, militari del Gruppo di Benevento, delle dipendenti Tenenze di Solopaca e Montesarchio, e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento, attraverso pattuglie coordinate presenti sulle strade del capoluogo sannita ed in provincia, anche con equipaggi in borghese, hanno sottoposto a controllo numerosi soggetti, nove dei quali trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

In particolare, le Fiamme Gialle del Gruppo di Benevento hanno sottoposto a sequestro in via Cristoforo Ricci a Benevento 3,50 grammi di hashish rinvenuti al seguito di un cittadino italiano. Il giorno successivo, in via Vincenzo Gioberti, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento hanno sottoposto a sequestro 2,6 grammi di hashish detenuti da un altro cittadino italiano. Nella stessa giornata, a Montesarchio, in occasione di un evento musicale, i finanzieri della locale Tenenza, grazie anche all’ausilio delle unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, hanno sorpreso 4 giovani in possesso complessivamente di circa 3 grammi di hashish e 9 “spinelli” preconfezionati contenenti marjuana. Qualche giorno dopo sono stati sottoposti a sequestro, nel capoluogo sannita, ad opera dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento, 16 grammi di hashish nei confronti di un soggetto.

Inoltre, nei giorni scorsi, una pattuglia del servizio di pubblica utilità “117” a Benevento ha sottoposto a controllo un giovane extracomunitario il quale è stato sorpreso con 6,25 grammi di hashish suddivisa in dosi. Il predetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Infine, a Pietrelcina, in occasione della “Notte Bianca”, i militari del Gruppo di Benevento hanno sottoposto a sequestro nei confronti di un soggetto residente a Pietrelcina 2,15 grammi di marijuana. Nella stessa serata i finanzieri hanno proceduto all’arresto di un altro soggetto residente a Pietrelcina il quale, all’esito della perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di circa 7 grammi di dosi di cocaina, ecstasy e ketamina confezionate per lo spaccio

I detentori della sostanza stupefacente sono stati segnalati alla Prefettura di Benevento.

I soggetti arrestati e denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono allo stato sottoposti alle indagini preliminari, e, pertanto, presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

Le operazioni effettuate testimoniano l’attenzione della Guardia di Finanza nel contrasto ai traffici illeciti, a tutela della legalità e della sicurezza della collettività.