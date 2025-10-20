GdF Benevento, controlli antidroga: segnalazioni e sequestri

Nei giorni scorsi militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, hanno disimpegnato un’ulteriore attività di prevenzione nel settore degli stupefacenti.
La specifica azione – posta in essere dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – nell’ambito del più generale dispositivo di controllo economico del territorio – mira ad assicurare, nelle aree ritenute maggiormente sensibili, la presenza di unità del Corpo capaci di garantire contemporaneamente e/o alternativamente prevenzione e/o repressione degli illeciti economico/finanziari, ivi compreso lo spaccio di sostanze stupefacenti in danno anche di minori.
Un’azione di contrasto capillare, che ha portato al sequestro di circa 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, alla segnalazione di 18 persone (coinvolti anche alcuni minorenni) – alla locale Prefettura – quali assuntori.
Questa operazione vuole essere un ulteriore segnale di grande attenzione che si intende riservare al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti che richiede un controllo del territorio sempre più capillare e profondo.
La Guardia di Finanza conferma che analoghi servizi di controllo e prevenzione – anche con l’ausilio delle unità cinofile – continueranno in modo costante su tutto il territorio provinciale per garantire maggiore sicurezza e contrastare la diffusione della droga.