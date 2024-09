GDF Avellino: Sequestrati 110 capi di abbigliamento, calzature e borse contraffatti

Nell’ambito dell’attività condotta dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzata al contrasto degli illeciti in materia di contraffazione, falso e tutela del Made in Italy, sono stati sottoposti a sequestro 110 capi di abbigliamento, scarpe e borse di noti brand palesemente contraffatti, tra cui Nike, Luis Vitton, Gucci, Prada, Dsquared, Adidas, Alexander, McQueen, Lacoste e Armani EA7.

L’attività di servizio condotta dai finanzieri del Nucleo Mobile del Gruppo di Avellino, attraverso il monitoraggio di alcun social, ha consentito di identificare un soggetto, classe 1987, residente nel Comune di Pratola Serra (AV), che commercializzava, per corrispondenza, i prodotti contraffatti. Nel corso del monitoraggio, le Fiamme gialle irpine, insospettite dal basso costo della merce pubblicizzata, hanno svolto mirati approfondimenti, che hanno permesso di individuare il luogo dove era stoccata la merce, risultata essere contraffatta. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale, mentre il venditore è stato segnalato all’A.G. di Avellino.

L’operazione odierna testimonia la particolare attenzione che la Guardia di Finanza di Avellino rivolge al citato fenomeno illegale, atteso che la produzione e la commercializzazione di prodotti contraffatti determinano significative perdite di gettito fiscale, che si traducono in una diminuzione della crescita del Paese e in una riduzione dei servizi pubblici per i cittadini.

Si rappresenta che il procedimento penale è in fase di indagine preliminare e che, per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte ad indagini sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.