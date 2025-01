GDF Avellino: scoperto studio fotografico abusivo

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e di controllo del territorio tesa a contrastare fenomeni di evasione fiscale e abusivismo, hanno scoperto un soggetto che esercitava abusivamente la professione di fotografo.

In particolare, nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle della Tenenza della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito di autonoma attività info-investigativa, hanno individuato un locale adibito a studio fotografico in Gesualdo, gestito da un soggetto sprovvisto di partita iva e completamente sconosciuto al fisco.

L’attività era provvista di un’apposita insegna su strada indicante la presenza dello “studio fotografico” nonché, in bella mostra sulla porta vetrata dell’esercizio, del classico cartello “torno subito”, a conferma della regolare e costante attività che vi si svolgeva.

Nel corso dell’intervento, i militari hanno constatato la presenza di attrezzatura e strumentazione per l’esercizio della professione fotografica, oltre a migliaia di file in formato jpeg attestanti l’esercizio dell’attività svolta completamente “in nero”. Tutto il materiale acquisito, in corso di analisi da parte dei militari operanti, risulterà utile alla ricostruzione del volume di affari dello studio fotografico abusivo, per il recupero a tassazione degli introiti illecitamente accumulati e sottratti all’imposizione fiscale.

L’attività di servizio testimonia il costante impegno delle Fiamme Gialle irpine volto a garantire uguali condizioni di lavoro, in un’ottica di rispetto dei principi di libera concorrenza e tutela dei professionisti onesti e rispettosi delle regole.