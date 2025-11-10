GdF Avellino e Roan Napoli: esercitazione congiunta tra la Sezione Aerea di Napoli e la Stazione S.A.G.F. di Sant’Angelo dei Lombardi

Con l’approssimarsi del periodo invernale, le condizioni metereologiche e ambientali rendono sempre più complesse le attività di ricerca e soccorso in montagna. Neve, visibilità ridotta, temperature rigide e terreni difficilmente accessibili, comportano un significativo rischio per gli interventi in ambiente impervio per i quali la componente Aerea e quella del Soccorso Alpino del Corpo rappresentano un presidio fondamentale di sicurezza e tempestività.

Per tali ragioni, le esercitazioni addestrative congiunte tra le Stazioni S.A.G.F. e il Servizio Aereo del Corpo risultano indispensabili al mantenimento dell’efficienza operativa del personale specializzato al fine di garantire, in ogni occasione, un intervento tempestivo, sicuro ed efficace.

Lo scorso 6 novembre 2025 è stata pertanto condotta un’esercitazione congiunta tra la componente S.A.G.F di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) e la Sezione Aerea di Napoli che ha previsto la simulazione di un intervento di Search and Rescue in ambiente montano altamente impervio, con il trasporto di una squadra di ricerche e il recupero di una persona dispersa mediante l’impiego del verricello di soccorso.

Tutte le attività si sono svolte sotto supervisione e l’attiva partecipazione del Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli che ha potuto apprezzare con mano l’altissima professionalità degli operatori coinvolti.

L’addestramento congiunto ha consentito di consolidare le procedure operative e di rafforzare le sinergie operative tra il personale S.A.G.F. e la componente aerea in vista di un impiego sempre più efficace e coordinato nelle future attività di soccorso.