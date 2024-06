GdF Avellino: colleghi ed amici hanno dato l’ultimo saluto al Maresciallo Barbone

Celebrato ieri presso la Chiesa Santa Maria del Soccorso di Castelfranci da

Don Enzo Granese e dal Cappellano Militare Don Gerardo Sangiovanni, il rito funebre del Maresciallo Vincenzo Wilhelm Barbone, in servizio alla Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi.

Alla solenne cerimonia erano presenti il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Generale C.A. Vito Augelli, accompagnato dal Comandante Provinciale di Avellino, le massime Autorità civili e militari locali, tutto il personale della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi nonché rappresentanze dei reparti irpini.

Il feretro, avvolto dal tricolore, è stato portato in spalla dai colleghi della Tenenza ricevendo gli onori da un picchetto di finanzieri all’ingresso della Chiesa, gremita da familiari, amici e tanta gente comune.

Nel suo emozionante discorso, il Comandante della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi, S.Ten. Stefania Trippiedi, ne ha delineato le doti umane e professionali nonché l’incondizionata disponibilità ed altruismo.

Toccanti gli interventi del nipote Gabriele che ha ricordato i tanti gioiosi momenti vissuti insieme con lo zio Vincenzo e del Generale C.A. (in congedo) Giuseppe Mango, con il quale il Maresciallo Barbone ha direttamente collaborato, con compiti di segreteria, nel delicato incarico fiduciario, in diverse sedi di servizio sul territorio nazionale. Lo stesso ne ha rimarcato la serietà, la riservatezza, l’onestà e la massima dedizione al servizio,

sempre assicurata dal militare, esaltandone anch’egli le doti umane, il carattere gioviale ed il profondo legame con il territorio irpino.

L’ispettore, 56 anni, nato in Svizzera, si era arruolato nel Corpo nel 1987. Nel corso della sua lunga carriera aveva prestato servizio in diverse sedi presso i comandi di Roma, Torino, Cremona, Milano, e Napoli. Trasferito a Sant’Angelo dei Lombardi nel 2021, nel corso dei suoi 37 anni di servizio ha svolto numerosi incarichi distinguendosi per impegno, non comune senso del dovere, elevato spirito di sacrificio, attaccamento alle istituzioni e grande professionalità ricevendo per questo svariate ricompense di ordine morale, tra cui 5 elogi, 8

encomi semplici e 3 encomi solenni.

Il militare ha manifestato un malore mentre era in caserma e si accingeva a partecipare alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria concessa dal Comune di Sant’Angelo dei Lombardi alla Guardia di Finanza. E’ stato subito soccorso dai colleghi e poi trasportato al vicino Ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, dove le cure immediate prestate dai sanitari non hanno potuto impedirne il decesso.