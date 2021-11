Cronaca GDF Avellino: Cambio al vertice della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi 5 Novembre 2021

Passaggio di consegne alla Tenenza della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, ove il Cap. Arcangelomaria Di Cerbo, alla guida del Reparto da due anni, ha lasciato il comando al Sottotenente Claudio Nuzzo.

Il Sottotenente Claudio Nuzzo, 42 anni, originario della provincia di Caserta, laureato in Scienze Statistiche ed Attuariali e Corso di alta formazione in Statistica per l’Economia, livello avanzato, presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze di Roma, giunge nella provincia irpina dal Comando Generale. L’Ufficiale ha ringraziato i vertici delle Fiamme Gialle per la fiducia accordatagli nel conferirgli il nuovo e prestigioso incarico, assicurando massimo impegno ed assoluta collaborazione alle Autorità locali per proseguire e portare avanti l’attività di prevenzione e contrasto degli illeciti economico-finanziari attraverso un’azione operativa equilibrata, efficace, attagliata alla realtà socio-economica della circoscrizione nonché sinergica con le altre Forze di Polizia, nell’ottica di salvaguardare l’economia sana, favorendone il rilancio, a tutela della collettività e l’ordine pubblico economico. Il Cap. Di Cerbo, trasferito alla Compagnia di Fasano, quale Comandante, nel salutare il Reparto ha voluto ringraziare la propria linea gerarchica ed i suoi militari per il sostegno avuto in questi anni, formulando altresì il proprio saluto a tutta la cittadinanza.

Il Comandante Provinciale, Col. Salvatore Minale, ha ringraziato il Capitano Di Cerbo per il brillante lavoro svolto alla guida dell’importante Reparto del Corpo e, contestualmente, rivolto, al Sottotenente Claudio Nuzzo, il suo personale augurio di “buon lavoro”, nel delicato ma avvincente incarico di Comandante di una Tenenza fortemente impegnata come quella di Sant’Angelo dei Lombardi.