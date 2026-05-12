Gara 3 al DelMauro: per l’Unicusano c’è solo la vittoria

E’ l’ora di Gara 3 e la serie si sposta al PalaDelMauro di Avellino con palla a due alle 19.00. I biancoverdi si ritrovano sotto nella serie 2-0, dopo aver perso le prime due gare sul parquet del PalaDozza di Bologna. Due incontri totalmente diversi: nel primo la squadra avellinese è stata timida ed ha subito l’irruenza e l’aggressività bolognese. Nel secondo i biancoverdi hanno sfoderato una prova orgogliosa giocando un’ottima pallacanestro. Partita terminata con un ultimo quarto in cui l’Unicusano non è riuscita a vedere i frutti di qaunto seminato nei precedenti trenta minuti. Vincere permetterebbe ai biancoverdi di allungare una serie, che Grande e soci hanno dimostrato di poter giocare alla pari contro un avversario forte.

Se in gara uno il mattatore biancoverde è stato Francis, in gara 2 Lewis con i suoi 29 punti ed 11 rimbalzi si è confermato essere l’uomo in più della truppa di coach Gennaro Di Carlo. Il tecnico ed il suo staff hanno preparato in maniera eccellente la seconda gara della serie, riuscendo a tirare fuori dai giocatori il meglio. Alla fine a fare la differenza sono state le percentuali negati dell’ultimo periodo di gioco: 0/10 da tre punti spiega tanto sul risultato finale. Stasera sarà un’altra partita e coach Di Carlo chiederà ai suoi di ripartire dalla grande attenzione difensiva avuta in gara 2.

L’AVVERSARIO

Coach Caja ha dovuto rimescolare le carte visti gli infortuni di Moore e Fantinelli. Il tecnico pavese ha trovato in Della Rosa e Sarto i trascinatori della squadra, ma anche un Moretti sul pezzo e bravo a farsi trovare pronto. L’allenatore bolognese ha chiesto a Sorokas un maggiore contributo, il lituano non è ancora entrato a pieno regime in questa serie. L’abilità del coach è stata ridare fiducia ai suoi ragazzi al termine del primo tempo di gara 2, nel secondo quarto la Fortitudo è sembrata trasformata. I biancoblu per tentare di vincere la serie, chiudendola già stasera, dovranno ripartire dai 21 punti concessi nella ripresa ad Avellino. Possibile il rientro di Matteo Imbrò, da valutare Fantinelli partito con la squadra per la trasferta irpina.

I NUMERI

Jaren Lewis si conferma l’uomo della doppia doppia: 29 punti ed 11 rimbalzi per il cestista americano di Avellino. 14, invece, sono stati i rimbalzi conquistati da Moretti in gara 2, record della serie in questa specialità

DIRETTA STREAMING

Il match potrà essere seguito su LNP Pass a partire dalle ore 18.50