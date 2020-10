Attualità Gaming online – Il 2020 è stato un anno di grande sviluppo 22 Ottobre 2020

Impossibile non sottolineare quanto il settore dei giochi online abbia riscosso successo in questi ultimi anni. In Italia, come in molte altre nazioni in Europa il gaming online è cresciuto con una rapidità e costanza davvero impareggiabili.

Perché è accaduto ed accade tuttora questo?

Perchè questo settore vanta la qualità di sapersi continuamente innovare e di soddisfare sempre al meglio le esigenze degli appassionati.

Il gioco d’azzardo come si integra con questo trend?

Anche il gioco d’azzardo nell’ultimo periodo è riuscito ad aumentare il proprio numero di clienti ed incrementare in generale il suo fatturato complessivo, come dichiara il sito che opera nel settore, Pathosonline.

Come detto ad inizio articolo, il principale punto di forza del settore iGaming è la rapidità di mutamento ed adattamento alle esigenze dell’utente.

Proprio per questa ragione le sale da gioco tradizionali stanno conoscendo una crisi importante a differenza dei casinò digitali. La comodità di giocare da casa e magari la possibilità di godere di bonus non incentiva sicuramente a recarsi in un casinò fisico.

Nel corso del 2020 sono stati implementati moltissimi nuovi giochi che sono andati ad arricchire il vasto palmares del gioco online digitale.

In particolare, sono stati riproposti titoli del passato aggiornati, modificati, resi più attuali con una grafica HD ed un gameplay molto più coinvolgente ed entusiasmante.

Come se ciò non bastasse gli sviluppatori delle piattaforme digitali stanno continuando a lavorare per incrementare ancora di più la sicurezza degli utenti, in modo da regalare un gioco digitale privo di truffe, di cui al giorno d’oggi, troppo spesso sentiamo parlare.

Ricordiamo infatti che requisito fondamentale delle piattaforma di gioco d’azzardo online è la certificazione AAMS: bisogna assolutamente evitare di caricare soldi su siti privi di questa certificazione .In Italia, il mondo videoludico è gestito e controllato rigidamente da una normativa ben precisa che tutela gli utenti online.