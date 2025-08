Galleria Solofra, Anas: a oggi nessuna modifica degli orari del dispositivo di transito

Anas precisa che – come già comunicato ieri – in esito al Tavolo pomeridiano convocato dal Prefetto di Avellino, sarà effettuata una “nuova analisi dei Traffici Giornalieri Medi (TGM), al fine di valutare la possibilità di rimodulare la fascia oraria del dispositivo”, ad oggi in vigore tra le ore 10 e le ore 14 dei giorni feriali.

Tale esame dei dati provenienti dai sensori Anas “Panama” per la rilevazione del traffico, attivi al km 19,617, in prossimità della galleria ‘Monte Pergola’, ha confermato che i minori volumi di Traffico Giornaliero Medio, nei giorni feriali, si registrano proprio nella fascia oraria dell’attuale dispositivo (attivo per agevolare gli spostamenti dei trasporti delle merci, in particolare delle Aziende Conserviere, e favorire così più in generale l’economia del Territorio).

Tale lasso di tempo coincide, tra l’altro, con quello meno percorso dal traffico dei pendolari, compresi gli autobus di linea, ed era stato, anche in virtù di ciò, individuato già nell’estate 2022, quando tale dispositivo per la regolamentazione del traffico nella galleria ‘Monte Pergola’ è stato adottato per il primo anno.

I dati elaborati in mattinata da Anas, sono stati condivisi con le Forze dell’Ordine Locali, per le opportune valutazioni.

Già attivo, inoltre, il potenziamento dei presidi e in fase di implementazione la segnaletica stradale, oltre alle indicazioni sui Pannelli a Messaggio Variabile sull’autostrada A2 “del Mediterraneo”, di competenza.

Per garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione, si ribadisce, infine, l’obbligo del rispetto delle Ordinanze in vigore, compreso il divieto di transito per i mezzi pesanti superiori a 6,5 tonnellate tra gli svincoli di Solofra e Serino, in entrambe le direzioni (fatte salve le fasce orarie indicate nel dispositivo attualmente in vigore per la direzione Salerno); tali mezzi possono utilizzare, tra i percorsi alternativi, anche quello autostradale sulla A16 Napoli-Canosa ed A30 Caserta-Salerno, come già riportato nella Ordinanza in vigore 235/2025.