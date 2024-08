G7 a Mirabella, Piantedosi: “Evento unico? Spero in Irpinia ce ne siano altri”

“L’organizzazione del G7 a Mirabella Eclano sta procedendo bene: ci sono tutti i migliori presupposti per offrire a tutti una bella cartolina dell’Irpinia insieme alla dimostrazione di essere capaci di ospitare un grande evento”. Così il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi stamane nella sua Pietrastornina per partecipare a un’iniziativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino e del Circolo Socio Culturale Petra Strumilia in collaborazione con l’Associazione Nazionale del Corpo Sezione di Avellino e con l’associazione Donatori Nati.

“Sono grato a Prefettura, Questura e Comune di Mirabella e a tutti i soggetti che stanno curando l’organizzazione di un evento così importante” continua il Capo del Viminale. L’appuntamento, in programma dal 2 al 4 ottobre, porterà in Irpinia i rappresentanti delle principali potenze mondiali. Un evento importante ma non unico per Piantedosi che precisa: “Spero ce ne siano altri. Sarà un modo per proporre al mondo le bellezze dell’Irpinia e la sua capacità di poter ospitare iniziative così importanti” conclude il Ministro.