“Futuri possibili”, domani la passeggiata urbana promossa da Mauro Napolitano

Si terrà martedì 19 maggio alle ore 19:00, in Piazza Amendola, l’iniziativa “Futuri possibili”, una passeggiata urbana promossa da Mauro Napolitano, candidato al Consiglio Comunale di Avellino con APP – Avellino Prende Parte, a sostegno di Nello Pizza.
Napolitano guiderà un momento di osservazione collettiva degli spazi urbani, invitando i cittadini a riscoprire la “geografia quotidiana” della città: quei luoghi attraversati ogni giorno ma spesso ignorati o dati per scontati.
«C’è una geografia invisibile tra le strade di Avellino» – si legge nella presentazione dell’iniziativa – un invito a fermarsi, guardare e riflettere sul valore della cura costante degli spazi pubblici: osservare insieme la città per immaginare come migliorarla.