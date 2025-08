Furto su un ripetitore della società Wind: rinvenute le batterie asportate

Durante la serata del 3 agosto c.a., i poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Cervinara, a seguito di una tempestiva attività di indagine scaturita dalla segnalazione di furto su un ripetitore della società Wind ubicato in Montesarchio (BN), intercettavano in Arpaia (BN) un’ autovettura sospetta che, alla vista degli agenti, dopo aver percorso a forte velocità quel centro cittadino, si dirigeva in una zona impervia dove gli occupanti abbandonavano il veicolo, dandosi a precipitosa fuga nella campagne circostanti. All’ interno del bagagliaio del mezzo, i poliziotti rinvenivano nr. 6 batterie per il funzionamento della rete telefonica di proprietà della società Wind nonché attrezzi atti allo scasso. L’autovettura e il materiale rinvenuto, di notevole valore commerciale, venivano debitamente sottoposti a sequestro. Sono in corso accertamenti finalizzati all’identificazione degli autori del furto.