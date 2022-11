Furto nella notte alla storica edicola “Gambale”: caccia ai ladri. Questa mattina presto, è stato un dipendente dell’esercizio commerciale di piazza San Ciro ad accorgersi del raid, avvertendo subito il titolare. Il bottino è ancora in via di quantificazione ma pare si aggiri sui mille euro. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per raccogliere la denuncia.