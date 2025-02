Furto in abitazione: arrestati due uomini in flagranza di reato

Nella notte scorsa, i Carabinieri della Compagnia di Benevento, congiuntamente al personale della Stazione Carabinieri di Ceppaloni, hanno arrestato in flagranza del reato di furto in abitazione due giovani di 32 e 24 anni, già conosciuti alle FF.OO..

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di intensificazione dei controlli da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, per prevenire e reprimere il fenomeno delinquenziale deifurti in appartamento, registrati negli ultimi mesi. Grazie all’attenta vigilanza e all’efficacia delle pattuglie impegnate sul territorio, sia con colori d’istituto che con personale “in borghese” è stato possibile intercettare e arrestare i due ladri, evitando così ulteriori episodi di criminalità.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme a militari delle Stazioni Carabinieri di Ceppaloni e Benevento, nella scorsa notte, impegnati in un servizio di perlustrazione hanno notato un’auto sospetta, parcheggiata a bordo strada sulla S.P. 1 Ciardellidel comune di Ceppaloni, di fronte a un’abitazione isolata.

I militari, appostati con auto civetta, hanno visto entrare nell’auto uno dei due giovani con una grossa cassa stereo in mano, dopo averla riposta nell’auto i due si allontanavano velocemente, ma la presenza di un servizio articolato di controllo del territorio, consentiva, subito dopo di intercettare l’auto e fermarla nel comune di Benevento.

A seguito della perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto diversi oggetti di provenienza furtiva, tra cui una cassa acustica e alcuni manufatti in ceramica. Insospettiti però dalla fuga improvvisa dei due in auto dopo aver caricato la cassa acustica, i militari tornavano sul luogo ove era rimasta parcheggiata l’auto per alcuni minuti e scoprivano due decespugliatori e un video proiettore,lasciati a bordo strada prima della fuga e che, probabilmente,sarebbero stati presi dai due ladri, subito dopo aver scaricato l’auto dalla refurtiva già prelevata.

Tutto il materiale rinvenuto e sequestrato è risultato proveniente dal furto consumato nell’abitazione, ubicata di fronte a dove era parcheggiata l’auto vista dai Carabinieri e di proprietà di una donna residente a Napoli.

Dopo le formalità di rito, i due uomini sono stati dichiarati in stato di arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Benevento.

Il risultato operativo raggiunto, sottolinea come l’azione costante sul territorio espresso in questo caso dai militari della Compagnia Carabinieri di Benevento con la collaborazione di personale della Compagnia Carabinieri di Montesarchio, rappresenti un deterrente efficace contro la criminalità predatoria.

I due uomini tratti in arresto sono, pertanto, allo stato indagati e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.