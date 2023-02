La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, nelle prime ore di oggi 19 febbraio, sono intervenuti a Vallesaccarda in via Provinciale, per la rimozione di parti pericolanti e la messa in sicurezza di un istituto bancario del posto, in seguito ad una esplosione con furto al bancomat.

Sul posto, come già riportato, sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. Le indagini sono in corso.