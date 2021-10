Furto aggravato, interrogatorio per gli indagati

Saranno interrogati il 28enne ed il 35enne di Napoli, arrestati dai carabinieri della Compagnia di Avellino per “Furto aggravato in concorso”. Gli indagati sono accusati di aver danneggiato e sottratto diversi oggetti di valore, da veicoli in sosta fra Avellino e Atripalda.

I carabinieri, durante la perquisizione, hanno sequestrato costosi utensili professionali (principalmente per lavori di edilizia e carpenteria), attrezzature per dj e feste, nonché alcuni arnesi verosimilmente utilizzati per forzare l’apertura dei veicoli.

Il bottino, stimato sui 10mila euro, è stato restituito ai proprietari. Ora gli indagati avranno l’occasione di offrire la loro versione dei fatti, se non decideranno di restare in silenzio.