Furto aggravato in abitazione: resta in carcere il quarantacinquenne di Taurano

LAURO- Resta in carcere il quarantacinquenne arrestato dagli agenti del Commissariato di Ps di Lauro e dagli agenti della Polfer per furto aggravato in abitazione avvenuto a Lauro nel pomeriggio di lunedì. Al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, celebrata questa mattina nel carcere di Poggioreale, il Gip del Tribunale di Napoli Maria Laura Ciollaro ha convalidato l’arresto avvenuto alla stazione ferroviaria di Napoli ed emesso una misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del quarantacinquenne, difeso dall’avvocato Antonio Rega. La gravità indiziaria nei suoi confronti, la circostanza che sia stato trovato in possesso di parte ingente dei beni asportati dall’abitazione (sia gioielli, orologi, oro e dispositivi informatici) che le immagini della videosorveglianza acquisite dal personale agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, hanno portato alla conferma della misura in carcere per il quarantacinquenne di Taurano.