Furto ad Aiello del Sabato: ladri portano via la cassaforte con i fucili

AIELLO DEL SABATO- Hanno approfittato dell’assenza dei proprietari di casa e si sono introdotti all’interno della stessa, molto probabilmente sempre mediante l’effrazione di un infisso e hanno portato via una cassaforte con all’interno due fucili, regolarmente detenuti e anche custoditi. Dovrebbe essere questa, anche se è in corso di accertamento, la dinamica del raid avvenuto ieri sera ad Aiello del Sabato. I malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari ed eseguito il colpo. La cassaforte, ovviamente vuota, sarebbe stata rinvenuta poco distante. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della locale Stazione.