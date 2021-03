Cronaca Furto a supermercato di Mercogliano, denuncia per due 5 Marzo 2021

Furto a supermercato di Mercogliano, scatta la denuncia per due. Sono stati i carabinieri della locale stazione ad intervenire prontamente, dopo una segnalazione. I militari erano impegnati in un servizio per il contenimento della diffusione del Coronavirus.

Portatisi sul posto, hanno identificato i presunti responsabili: si tratta di un 40enne ed un 55enne di Napoli, i quali, all’esito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso della merce appena rubata, in parte nascosta nei loro zaini ed in parte già sistemata nel bagagliaio dell’auto.

I due sono stati proposti anche per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio e sanzionati per aver violato le prescrizioni di carattere sanitario relative all’emergenza pandemica in atto. La refurtiva, del valore di qualche centinaio di euro, è stata restituita all’avente diritto.