Furti nelle abitazioni, la sorpresa: in Irpinia sono in calo. L’argomento è stato affrontato e discusso in un summit a palazzo di Governo. Nei mesi di luglio e agosto c’è stato un decremento di quasi il 30% dei furti in abitazione (in totale in tutta la provincia, compreso il capoluogo, si sono registrati 115 furti rispetto ai 155 consumati nell’ analogo periodo nel 2022); ciò grazie all’intensificazione dell’azione di controllo e vigilanza ad ampio raggio, anche ai caselli autostradali, disposta in Comitato e messa in campo con grande professionalità e impegno dalle Forze dell’Ordine e incentrata nelle zone risultate più sensibili e negli orari ritenuti maggiormente a rischio.

In tale ambito prosegue parallelamente l’attività info-investigativa e di intelligence, tesa ad individuare i soggetti autori di tali reati, sovente provenienti dalle province limitrofe.