Furti negli appartamenti, allontanate dall’Irpinia 12 persone sospette. Azione mirata dei carabinieri proprio per prevenire questo tipo di reati. I militari hanno operato nei comuni di Solofra, Serino, Montoro e Salza Irpina.

I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno intercettato e proceduto al controllo di quattro veicoli sospetti con a bordo 8 uomini e 4 donne della provincia di Napoli e Salerno.

Gli otto, alla specifica non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quei comuni. Dopo gli accertamenti di rito, a loro carico è stata proposta l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.