Furti in casa ad Aiello del Sabato

Ladri in azione ad Aiello del Sabato. I malviventi hanno preso di mira delle abitazioni in Contrada Raffaele e in via Brecciale. In uno dei due casi il colpo è riuscito e sono stati portati via alcuni oggetti di valore. I ladri sono entrati in casa da un balcone dopo aver forzato le finestre. Purtroppo non si tratta del primo raid nel comune irpino nelle ultime settimane.

Qualche mese fa un’ondata i furti in abitazione non avevano risparmiato Avellino e Mercogliano. Episodi che avevano spinto le forze dell’ordine a intensificare i controlli. Sugli ultimi episodi di Aiello del Sabato le forze dell’ordine sono alla ricerca di telecamere che potrebbero aver ripreso i ladri avvicinarsi alle abitazioni.