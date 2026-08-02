Furti e violenza domestica, il questore firma 50 fogli di via, 16 avvisi orali e 25 ammonimenti

AVELLINO- In due mesi venticinque ammonimenti per violenza domestica o di genere firmati dal questore di Avellino Pasquale Picone. Uno dei dati all’esito di mirati servizi di controllo del territorio attivati in ambito provinciale e delle conseguenti attività di prevenzione, il Questore della provincia di Avellino Pasquale Picone ha emesso, nei giorni scorsi, diversi provvedimenti sulla base di accertamenti svolti dalla Divisione Anticrimine; azioni che mirano a fermare comportamenti pericolosi prima che diventino reati.

CRIMINALITA’ COMUNE E FURTI

Al riguardo, nell’ ambito delle strategie di prevenzione ai fenomeni di criminalità comune e predatori, sono state adottate misure amministrative personali per la sicurezza pubblica, tra cui l’ Avviso Orale, il Foglio di Via Obbligatorio e il Daspo Urbano. Nello specifico, sono stati emessi.

50 Divieti di ritorno (Fogli di via obbligatorio) nei confronti di soggetti con attitudini delinquenziali ritenute pericolose per la sicurezza pubblica che si trovavano in luoghi diversi dai luoghi di residenza

○ dimora abituale: 2 D.A.C.Ur (Divieto di accesso a specifiche aree urbane), nei confronti di soggetti pericolosi che hanno commesso atti contro la pubblica decenza a tutela del decoro delle aree urbane, esercizi commerciali, aree destinate a pubbliche manifestazioni, luoghi di aggregazione: 16 Avvisi Orali nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi per la sicurezza pubblica.dediti ad attività delittuose e violenza di genere: 1 Proposta di Sorveglianza speciale nei confronti di un soggetto già ritenuto socialmente pericolosoper la sicurezza pubblica e dedito ad attività delittuose.

VIOLENZA DOMESTICA

Inoltre, altre attività sono state svolte nel contrasto ai fenomeni di violenza domestica e di genere, attraverso un’azione coordinata con l’ Autorità Giudiziaria volta ad assicurare tempestiva tutela alle vittime, intervenendo con gli strumenti previsti dall’ l’ordinamento per interrompere situazioni di rischio prevenire ulteriori condotte violente. Negli ultimi due mesi sono stati emessi 25 Ammonimenti (per violenza domestica) nei confronti di soggetti che hanno posto in essere condotte violente, idonee a determinare un giudizio di pericolosità sociale. L’efficacia deflattiva sul cosiddetto “”ciclo della violenza” dell’ ammonimento del Questore è emersa dai positivi risultati ottenuti in termini di recidiva dei soggetti ammoniti. La Questura rinnova l’invito a tutte le vittime di violenza, nonché a chiunque sia a conoscenza di episodi di maltrattamenti, stalking o altre forme di sopraffazione, a rivolgersi con fiducia alla Polizia di Stato, affinché possano essere attivati con tempestività gli strumenti di protezione previsti dalla legge.