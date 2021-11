Furti e tentati furti in appartamento: ladri scatenati ad Avellino. Super-lavoro per la polizia. Alle 19 di ieri sera, le volanti sono intervenute in un appartamento in via L. De Vito per un furto consumato di alcuni oggetti in argento. Stesso tipo di intervento alle 20.30 in un’abitazione in contrada Amoretta. Anche qui, furto consumato di alcuni oggetti in oro, 100 euro in contanti e una borsa contenente documenti.

Ai malviventi è andata male, invece, verso l’una e trenta. In un’abitazione di via Annarumma, tentativo di furto. Ignoti hanno forzato la finestra elettrica del bagno ma subito dopo si sono dati alla fuga a seguito dell’intervento della volanti. Infine, furto presso la sede del Quotidiano in via Annarumma, dove ignoti hanno rovistato e rubato 50 euro. Tutti i furti consumati con effrazioni a porte e finestre.