Furti e rapine, Festa assicura più telecamere e l’ampliamento della control room

Più telecamere di videosorveglianza in città e l’ampliamento della control room. Il sindaco di Avellino Gianluca Festa presenta la nuova idea progettuale contro i reati predatori in città. “E’ sempre stata nelle mie idee quella di implementare la presenza di telecamere di videosorveglianza sul territorio cittadino” afferma la fascia tricolore a margine delle celebrazioni per Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco.

Dopo la tentata rapina a Piazza Libertà, il sindaco si dice fiducioso rispetto al lavoro delle forze dell’ordine. “Massima fiducia nell’organizzazione dei servizi di sicurezza – dice Festa -. Non bisogna né drammatizzare e nemmeno sottovalutare il fenomeno. La tentata rapina di Piazza Libertà non attiene a fenomeni di delinquenza presenti nell’agorà cittadina, ma a quanto apprendo dalla stampa si è trattato di un agguanto rivolto a una specifica persona”.