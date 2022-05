Furti di rame tra Avellino, Campania e Lazio: 15 arresti

Furti di rame tra Campania e Lazio, 15 arresti. Due associazioni criminali, composte prevalentemente da rumeni stanziati nella provincia di Caserta, si sono rese responsabili di oltre quaranta furti di ingenti quantitativi di cavi in rame, materiale elettrico e autoveicoli, consumati anche ad Avellino.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri a Sessa Aurunca, Santa Maria la Fossa, Castel Volturno, Capua, Villa Literno, Parete, Napoli, Castiglion Fiorentino e Rimini.

Gli arrestati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio. Attraverso le indagini esperite dal mese di luglio 2019 fino all’agosto 2020 e svolte mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali nonché servizi dinamici, è stato possibile accertare la sussistenza di due associazioni criminali, composte prevalentemente da rumeni stanziati nella provincia di Caserta, che, in tempi diversi, si sono resi responsabili di oltre quaranta furti consumati di ingenti quantitativi di cavi in rame, materiale elettrico e autoveicoli, in danno di aziende impegnate nella produzione di energia rinnovabile, agricole e private abitazioni, operanti nelle province di Caserta, Napoli, Salerno, Avellino, Latina, Frosinone, Rieti, Roma e Bari.