Furti ad Avellino, ladri “beffati” dalla cassaforte: la portano via ma era vuota

Ladri beffati dalla cassaforte. Stavolta il bottino sarebbe abbastanza “leggero” per i malviventi che due notti fa sono tornati in azione nelle contrade avellinesi. Nel mirino dell’ennesimo furto e’ finita un’azienda di Contrada San Eustachio, dove i malviventi si sono introdotti riuscendo proprio a portare via una cassaforte nella struttura.

Almeno dalle indiscrezioni pare che però la stessa cassaforte, caricata su un mezzo aziendale rubato dai malviventi era però vuota. Sulla vicenda sono ancora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino. Ancora una volta un raid nelle contrade avellinesi da tempo finite nel mirino dei malviventi.