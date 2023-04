Furgone in fiamme sulla SS 7, nessuna conseguenza per l’autista

Intorno alle ore 11:30 di oggi 4 aprile, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sulla SS 7 al Km. 296,800, nel territorio di Montemiletto, per un incendio che ha interessato un furgone in transito. Infatti il conducente durante la guida si è accorto della fuoriuscita di fumo e fiamme dal vano motore e ha accostato e ha abbandonato il veicolo appena in tempo.

Le fiamme sono state spente mettendo anche in sicurezza l’area. Per l’uomo che era alla guida, oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza.