Furgone in fiamme in via Moccia: illeso il corriere

Il furgone di un’azienda di spedizioni ha improvvisamente preso fuoco nelle vicinanze dell’Autostazione di Avellino. L’incendio si è sviluppato per cause ancora in corso di accertamento. Fortunatamente il corriere alla guida del mezzo è riuscito a mettersi immediatamente in salvo e non ha riportato alcuna conseguenza.

Provvidenziale il rapido intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme evitando ulteriori danni e successivamente provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia municipale. Il rogo ha danneggiato anche parte della merce trasportata all’interno del furgone. Fortunatamente il bilancio finale è limitato ai soli danni materiali.