“Fuori Campo” arriva ad Avellino: cinema in prima linea contro bullismo e violenza di genere

Dopo l’avvio nelle altre province campane, arriva anche ad Avellino “Fuori Campo – Rete di Cinema Diffuso per la lotta al bullismo e alla violenza di genere”, il progetto promosso da Arci Movie Napoli nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola sostenuto da MiC – Ministero della Cultura e MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito. Un percorso che mette al centro il cinema come strumento educativo e di confronto, coinvolgendo studenti, docenti e comunità locali in un programma articolato di proiezioni e attività formative.

Educazione ai sentimenti attraverso il cinema

Attraverso una selezione di titoli italiani e internazionali, la rassegna proposta dal progetto affronta temi cruciali per le giovani generazioni: identità, relazioni familiari, gestione delle emozioni, inclusione, contrasto al bullismo e alla violenza di genere. Le proiezioni non sono semplici visioni, ma momenti di confronto guidati da esperti, operatori e realtà del territorio, con l’obiettivo di stimolare una riflessione critica e consapevole.

Due spazi, un unico percorso educativo

Ad Avellino il progetto è curato dall’associazione Zia Lidia Social Club e la rassegna si svilupperà tra il Cine Teatro Partenio e l’Istituto Comprensivo Statale “Perna – Alighieri”, con appuntamenti mattutini rivolti agli studenti e accompagnati da momenti di approfondimento a partire dalla prima proiezione di Giovedì 26 marzo alle ore 9:30 al Cinema Partenio con “Paternal Leave” di Alissa Jung (Germania/Italia, 2025), un’opera notevole, intima e delicata, che ruota attorno al tema dell’assenza e della ricerca del padre. La proiezione sarà accompagnata dagli interventi di Michela Mancusi (Presidente Zia Lidia Social Club) e Antonio Borrelli (Responsabile Scientifico del progetto).

Il calendario prevede:

⁠Lunedì 27 aprile – ore 9:30 | Cine Teatro Partenio. Familia di Francesco Costabile (Italia, 2024)

⁠Martedì 14 aprile – ore 9:30 | I.C.S. “Perna – Alighieri”. Il robot selvaggio di Chris Sanders (USA, 2024)

Martedì 28 aprile – ore 9:30 | I.C.S. “Perna – Alighieri”. Inside Out 2 di Kelsey Mann (USA, 2024)

Una rete educativa che coinvolge il territorio

Ad Avellino il progetto coinvolge direttamente l’I.C.S. “Perna – Alighieri”, all’interno di una rete regionale che unisce scuole, associazioni e istituzioni culturali nelle province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento. “Fuori Campo” si configura così come un vero e proprio laboratorio diffuso, che affianca alle proiezioni anche attività laboratoriali e percorsi di formazione per studenti e docenti, promuovendo l’audiovisivo come strumento didattico e sociale.

Il progetto

“Fuori Campo – Rete di Cinema Diffuso per la lotta al bullismo e alla violenza di genere” è promosso da Arci Movie Napoli in collaborazione con una rete di partner culturali e sociali attivi sul territorio, con il coinvolgimento di oltre 1200 studenti. “Fuori Campo – Rete di Cinema Diffuso per la lotta al bullismo e alla violenza di genere” è promosso da Arci Movie in collaborazione con l’associazione Le Kassandre, Arci Benevento, associazione Kinetta, Mediateca “Il Monello” di Napoli, Zia Lidia Social Club, Spaccio Culturale, Marano Ragazzi Spot Festival insieme all’Accademia di Belle Arti di Napoli e al Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Napoli Federico II. Nella rete sono coinvolte sei scuole nelle quattro province: a Napoli I.C. 83° “Porchiano Bordiga”, Liceo “Carlo Urbani” e I.C. “M. Troisi” di San Giorgio a Cremano (Na). A Caserta I.C. “Rocco Cinquegrana” di Sant’Arpino. Ad Avellino I.C.S. “Perna – Alighieri”. A Benevento istituto “Galilei Vetrone” di Benevento. A queste si aggiungeranno altre scuole a Napoli per le proiezioni in lingua originale al Cinema Academy Astra, curate dal CLA dell’Università Federico II, e al Cinema Vittoria in sinergia con l’Accademia di Belle Arti di Napoli.