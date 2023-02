“Fuoco di Sant’Antonio”, vaccinazione gratuita all’ospedale Moscati

Stamane al via l’open day all’Azienda Moscati di Avellino per la vaccinazione contro il fuoco di Sant’Antonio, l’herpes zoster. L’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha organizzato una giornata di somministrazione gratuita del vaccino, senza bisogno di prenotazione. Dalle ore 8,30 alle 16,30, tutti gli appartenenti alle categorie ritenute più a rischio (over 65enni, anche senza patologie, e le persone a partire dai 18 anni con patologie o fragilità e loro conviventi) potranno ricevere la prima dose del vaccino.