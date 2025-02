Funicolare di Montevergine: record di passeggeri nel 2024. Domani orari speciali per la Candelora 2025

Nel 2024, la funicolare di Montevergine ha registrato un totale di 67.505 viaggiatori, superando il precedente record del 2023 di 54.228 passeggeri con un incremento di 13.277 presenze (+24,5%) e di oltre 20.000 utenti in più rispetto all’era pre-Covid.

Si tratta del miglior risultato in assoluto dal 2016, anno in cui l’impianto di risalita, gestito da AIR Campania, è stato riaperto al pubblico dopo importanti lavori di ristrutturazione.

Tra le più ripide d’Europa per dislivello, la funicolare collega Mercogliano a Montevergine coprendo un percorso di 1.670 metri in soli 7 minuti. L’infrastruttura rientra tra i progetti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), con un investimento di 26 milioni di euro destinato alla riqualificazione dell’impianto e all’ammodernamento delle stazioni di valle e di monte.

In occasione della Candelora 2025, domenica 2 febbraio, la funicolare Mercogliano-Montevergine effettuerà il seguente servizio:

Partenze in salita: 07:45 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 (ultima corsa).

Partenze in discesa: 07:45 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:15 (ultima corsa).

Il costo del biglietto andata e ritorno è di 5,00 euro.