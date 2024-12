Fumo tradizionale vs dispositivi scalda stick: analogie e differenze

Rispetto al passato, la categoria dei prodotti per fumatori adulti comprende una gamma di alternative molto più ampia; oltre alle tradizionali sigarette, infatti, sono disponibili in commercio dispositivi elettronici di nuova generazione, che scaldano stick di tabacco oppure a base di erbe contenenti nicotina. Di seguito, vediamo quali sono le principali differenze tra le due tipologie di prodotto e quali, invece, le affinità.

Le caratteristiche dei tradizionali prodotti da fumo

Rientrano nella definizione di ‘fumo tradizionale’ le comuni sigarette, i sigari, il tabacco trinciato sfuso e quello per la pipa. In altre parole, si tratta di prodotti a base di tabacco da bruciare; la combustione determina la produzione di fumo e cenere, oltre a sprigionare nicotina (una sostanza che crea dipendenze) e agenti tossici dannosi per la salute, come testimoniato da un’ampia letteratura scientifica[1].

Cosa sono gli stick da scaldare

Si tratta di prodotti per fumatori adulti, confezionati in maniera tale da risultare compatibili con appositi dispositivi elettronici di riscaldamento. Al loro interno è presente una miscela, che può essere a base di tabacco oppure di erbe con nicotina; tra i prodotti lanciati di recente da glo™, uno dei maggiori marchi di dispositivi scalda stick*, vi sono anche stick a base di foglie di Rooibos con capsula (contenenti nicotina). Le miscele sono spesso aromatizzate, mediante l’aggiunta di fragranze fresche o fruttate.

Gli stick vanno inseriti in un riscaldatore compatibile; il dispositivo, una volta attivato, va lasciato scaldare per alcuni secondi prima di iniziare la sessione di fumata. Quando dura circa 3 o 4 minuti e quando si conclude occorre attendere che il device si raffreddi prima di rimuovere lo stick e smaltirlo in maniera adeguata.

Come funzionano i dispositivi di riscaldamento

I dispositivi scalda stick sono device elettronici alimentati da una batteria agli ioni di litio; sono dotati di un sistema interno di riscaldamento che, nella maggior parte dei casi, può essere di due tipi:

induttivo ; la Induction Heating Technology è piuttosto diffusa, e si basa sul principio del riscaldamento a induzione. Attorno allo slot in cui va inserito lo stick da scaldare si dipana una bobina elicoidale: quando viene percorsa dalla corrente elettrica, genera un lieve campo elettromagnetico, sufficiente a sprigionare il calore che riscalda la miscela contenuta negli stick. glo TM è uno dei maggiori produttori di dispositivi a tabacco riscaldato che utilizza questo tipo di tecnologia;

; la è piuttosto diffusa, e si basa sul principio del riscaldamento a induzione. Attorno allo slot in cui va inserito lo stick da scaldare si dipana una bobina elicoidale: quando viene percorsa dalla corrente elettrica, genera un lieve campo elettromagnetico, sufficiente a sprigionare il calore che riscalda la miscela contenuta negli stick. glo è uno dei maggiori produttori di dispositivi a che utilizza questo tipo di tecnologia; resistivo; i riscaldatori a sistema resistivo producono il calore sfruttando un resistore, un elemento di materiale conduttore che quando viene attraversato dalla corrente oppone parzialmente ‘resistenza’. Si genera così una sorta di attrito, che fa surriscaldare la componente.

Differenze e affinità tra fumo tradizionale e stick scaldati

Nelle sigarette tradizionali, come detto, si verifica la completa combustione del tabacco, che produce cenere e fumo; di contro, i dispositivi di riscaldamento non bruciano le miscele a base di tabacco, grazie ad appositi sensori e software di controllo. In tal modo, il dispositivo scalda stick rispetta i profili di temperatura preimpostati, così da evitare di innescare la combustione della miscela contenuta negli stick. Per quanto riguarda, invece, le miscele a base di erbe con nicotina, le differenze con i tradizionali prodotti da fumo sono due: oltre alla mancata combustione vi è anche l’assenza del tabacco.

Ciò nonostante, esistono anche alcuni punti di contratto tra i prodotti tradizionali e gli stick da scaldare. Quello più significativo è rappresentato dal contenuto di nicotina, presente sia nelle sigarette comuni e in lavorati affini (sigari e trinciato) sia nelle miscele per i dispositivi di riscaldamento. Poiché la nicotina è una sostanza che crea dipendenza, gli stick – sia a base di tabacco che di erbe – possono essere considerati soltanto un’alternativa ai più tradizionali prodotti per fumatori adulti e non un modo per smettere di fumare.

*Stick di tabacco o di erbe a base di Rooibos contenenti nicotina, sostanza che crea dipendenza.

Questi prodotti non sono privi di rischi e contengono nicotina, una sostanza che crea dipendenza.