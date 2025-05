Fumata bianca e campane in festa su San Pietro

Alle ore 18 circa di oggi, 8 maggio 2025, è stato eletto il Papa.

L’elezione è avvenuta nell’ambito della seconda giornata di Conclave per i 133 cardinali. Questa mattina, gli elettori più numerosi di sempre hanno celebrato la Messa nella Cappella Paolina del Palazzo Apostolico, per poi recitare l’Ora media e procedere alle votazioni dalle 10:30 in Cappella Sistina, risoltesi in una seconda “fumata nera”, dopo quella in “straordinario” ritardo di ieri sera. Dopo il pranzo a Santa Marta, le altre due votazioni.

La fumata bianca è arrivata in quella “di mezzo”, a metà pomeriggio.