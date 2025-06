“Frida opera musical”, ad Avellino l’anteprima nazionale del kolossal sulla vita di Frida Kahlo

Un musical potente e visionario che intreccia arte, rivoluzione, passione. Un inno alla libertà di essere e al coraggio dell’arte. Una dichiarazione d’amore alla vita, anche quando fa male. “Frida Opera Musical” è il kolossal sulla vita di Frida Kahlo e il mondo che ha incendiato con il suo sguardo e sarà in anteprima nazionale al Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino martedì 21 e mercoledì 22 ottobre 2025 grazie alla sinergia tra il Comune di Avellino, guidato dal sindaco, Laura Nargi, e l’ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Garcìa Eugenio De Alba Zepeda.

Scritto da Gianmario Pagano e Andrea Ortis che ne ha curato anche la regia, con la partecipazione straordinaria di Drusilla Foer nel ruolo della Catrina, il musical pone al centro del suo sviluppo narrativo la vita di Frida Kahlo, interpretata da Federica Butera, il suo amore tormentato con Diego Rivera (Andrea Ortis), la forza del suo corpo ferito, la resistenza e la voglia di vivere, la lotta per l’identità e la libertà.

Ad accompagnare il viaggio di Frida ci sarà la Catrina, che sul palco del Gesualdo avrà il volto e la presenza scenica, appunto, di Drusilla Foer, protagonista assoluta dell’immaginario e della cultura popolare messicana, icona della morte e della vita,

della satira e della bellezza eterna. È lei che incarna lo spirito del Messico profondo nel quale convivono, in un unico grande affresco, colori, musica e passione.

«Avellino e il teatro Gesualdo tornano alla ribalta nazionale con Frida Opera Musical, il kolossal sulla vita e le opere di una delle più straordinarie artiste del XX secolo – sottolinea il sindaco della Città di Avellino, Laura Nargi – Grazie al lavoro portato avanti in questi mesi con l’ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Garcìa Eugenio De Alba, che lo scorso febbraio ho avuto il piacere di ospitare in città in occasione della Candelora, martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, ospiteremo l’anteprima nazionale di un grande musical teatrale – prosegue la prima cittadina del capoluogo irpino – Sarà un grande privilegio poter ospitare nel nostro Comunale un evento di caratura internazionale come questo. Si tratta di un primo e prestigioso tassello di una stagione di grande respiro che stiamo costruendo con grande cura e che nei prossimi giorni vi illustreremo dettagliatamente».

“Frida Opera Musical” racconta la straordinaria esistenza di Frida Kahlo, artista, icona del femminile, anima ribelle di un’epoca in tumulto, uno spettacolo che dà vita a un ritratto profondo e vibrante della pittrice che ha saputo trasformare il dolore in colore e la fragilità in potenza creativa. L’opera si muove tra la potenza del teatro musicale e la forza visiva del mondo pittorico. Lo spettatore viene immerso nel Messico post-rivoluzionario, tra fermenti ideologici, arte murale, influenze europee e figure chiave come Zapata, Trotsky, Breton, Tina Modotti, solo per citarne alcune. Insomma, un viaggio corale nel cuore di un’epoca segnata dal desiderio di cambiamento, in cui Frida vive con sfrontata autenticità.

La relazione tra Frida e Diego è il nucleo pulsante della narrazione: un amore smisurato, radicale, imperfetto, che si fa alleanza e scontro, passione e ideologia, un legame che attraversa infedeltà, successi e rivoluzioni personali e collettive.

A fare da cornice, il Messico colorato, allegro e dissacrante della Catrina, in cui la vita e la morte danzano insieme al ritmo dell’arte, un Messico dalle radici azteche nel quale la musica avvolge tutto e tutti in un canto continuo alla vita Il tour nazionale di “Frida Opera Musical” proseguirà poi al TAM Teatro Arcimboldi di Milano, al Teatro Verdi di Firenze, al Teatro Brancaccio di Roma e al Teatro Alfieri di Torino.