Fratelli d’Italia intitola il circolo di Avellino a Pippo De Jorio. Si tratta di uno storico militante del Movimento Sociale Italiano. Il taglio del nastro domani, giovedì 6 luglio, alle 19, in via Partenio 16, alle spalle della Prefettura. Sarà presente, tra gli altri, l’onorevole Giulia Cosenza. Per il partito di governo, ricorda il commissario cittadino Vincenzo Quintarelli, è la seconda sede nel capoluogo, perché in corso Vittorio Emanuele c’è la “casa” provinciale di FDI. In via Partenio ci sarà spazio per gli iscritti ed i militanti avellinesi, che dopo le tante riunioni al bar, presso studio professionali o da remoto, avranno finalmente un luogo d’incontro fisico.

“Si vuole tornare ad un Politica fatta di raffronto tra idee e posizioni differenti, come si faceva un tempo, e che, anche a causa del covid, si è andata lentamente spegnendo insieme alla volontà di riunirsi ed incontrarsi. La nuova sede rappresenta non solo la nostra nuova casa ma dovrà essere officina di idee e progetti per la nostra città che, mai come in questi ultimi anni, ha proprio tale fondamentale esigenza. Militanti, iscritti e semplici simpatizzanti sono invitati all’evento”, conclude Quintarelli.