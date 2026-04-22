Fratelli di Avellino, in campo la lista di FdI a sostegno di Laura Nargi

Con un post sul profilo Facebook di Fratelli d’Italia Avellino, la Presidente Ines Fruncillo annuncia la discesa in campo di una lista che andrà a sostenere la candidatura a sindaca di Laura Nargi: “Merito e valori non sono slogan. Sono una scelta. Sono la scelta di assumersi la responsabilità di mettere al centro competenza, serietà e coraggio. Perché il merito distingue chi costruisce da chi improvvisa. E i valori sono la bussola che orienta ogni decisione, anche quando è più difficile. Tra questi valori, per noi, ce n’è uno che non è negoziabile: la legalità. È rispetto delle regole, equilibrio, garanzia per i cittadini. È il fondamento di una comunità che vuole crescere senza ambiguità e in trasparenza. In queste settimane abbiamo visto di tutto,

abbiamo letto di tutto, da fantasiosi retroscena a maldestre mistificazioni della realtà. Ma noi abbiamo tenuto una linea chiara. Coerente. Riconoscibile. Abbiamo lavorato, con determinazione, per un obiettivo preciso: l’unità del centrodestra. Perché sappiamo che solo una coalizione solida, credibile, coesa può davvero rappresentare un’alternativa autentica al campo largo e offrire una prospettiva nuova alla città di Avellino. Oggi, a seguito della ricomposizione del tavolo regionale, siamo esattamente dove dovevamo essere. Per coerenza, senza cedere a facili e comodi opportunismi. Perché noi, quando prendiamo un impegno, lo onoriamo. Sempre. È con questo spirito che oggi ufficializziamo il simbolo con cui ci presenteremo alle prossime elezioni comunali di Avellino. Un simbolo che si presenta con una veste civica, ma che richiama con forza ed evidenza alla nostra identità, alla nostra storia, al nostro modo di intendere la politica. Non ci nascondiamo. Scegliamo di allargare, di costruire, di includere. Senza mai rinunciare a ciò che siamo. Questo simbolo è la sintesi di un percorso fatto di presenza reale, di ascolto, di lavoro quotidiano sul territorio. E si fonda su un’idea chiara: una filiera istituzionale forte, capace di collegare livelli diversi di governo e trasformare le scelte in risultati concreti. È dentro questa visione che si inserisce la nostra scelta di sostenere Laura Nargi come candidata sindaco. Una scelta chiara. Una scelta di responsabilità. Perché Avellino ha bisogno di una guida libera dalle logiche personalistiche e che persegua esclusivamente il fine dell’interesse collettivo.

Non di esperimenti, men che meno di scorciatoie o di un campo largo che scientemente ha abbandonato le aree interne per mere logiche di potere. Abbiamo sempre lavorato per l’unità. E continueremo a farlo, in un perimetro valoriale condiviso, che da decenni caratterizza la nostra coalizione. Vogliamo restituire alla città un’alternativa vera. È questa l’unica cosa che ci sta a cuore. Ed è per questo che non smetteremo mai di batterci. Siamo dalla parte di Avellino. Dalla parte della sua gente e dei suoi giovani per dare risposte ai bisogni reali. Con orgoglio, serietà e determinazione. Con una visione chiara del futuro”.