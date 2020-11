Frangipane: due decessi e posti Covid quasi esauriti

Due decessi nelle ultime ore e posti Covid quasi esauriti.

Questi i numeri forniti dall’Asl di Avellino relativi al P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino, dove risultano ricoverati 6 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 11 (su 12 posti letto) pazienti in Medicina Covid e 24 pazienti in Area Covid, di cui 14 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.

Decedute ieri una 66enne di Melito Irpino ricoverata in Terapia Intensiva e, questa mattina, una 84enne di Ariano Irpino, ricoverata in Medicina Covid.